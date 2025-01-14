تكنولوجيا: شائعات جديدة حول Nintendo Switch 2 تكشف عن تاريخ الكشف الرسمي وألعاب الإطلاق المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق اليوم، تم الإبلاغ عن أن أحد بائعي التجزئة قد كشف عن بعض تفاصيل حول عناوين الإطلاق والأسعار لجهاز Nintendo Switch 2. وبعد ساعات قليلة، ظهرت تطورات جديدة عبر الإنترنت تشير إلى موعد إصدار وحدة التحكم.

كانت Nintendo قد أشارت سابقًا إلى أنها ستكشف عن أجهزة جديدة في وقت ما خلال هذا الربع. على الرغم من أن هذه الفترة الزمنية تتيح لـ Switch 2 الوصول في أي وقت حتى 31 مارس، إلا أن شائعة حديثة قد حددت 17 يناير كموعد محتمل للإعلان عن خليفة Switch وSwitch OLED.

تتفق الآن العديد من المصادر الموثوقة على أن الإعلان عن Switch 2 سيحدث هذا الأسبوع، بما في ذلك Tom Warren من The Verge. ومع ذلك، أفاد Nate the Hate، المطلع جيدًا على تفاصيل الصناعة، أنه تم إبلاغه بأن الكشف عن الجهاز سيحدث فعليًا في 16 يناير.

بعد الإعلان المنتظر، يُقال إن Nintendo ستتبعه بعرض لألعاب جديدة في نهاية فبراير. هذا يعني أنه من غير المرجح أن يتم شحن الجهاز في هذا الربع، ولكن من المحتمل أن يتم الإصدار في وقت لاحق خلال الربيع، تحديدًا في مايو أو يونيو.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسريب تصميم ما يُعتقد أنه Switch 2 عبر الإنترنت، إلى جانب لمحة عملية عن إحدى وحدات التحكم Joy-Con الجديدة.

المصدر