تكنولوجيا: شائعات: Galaxy S25 Slim لن يتم إصداره حتى مايو المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت الذي حددت سامسونج موعدًا لحدث Unpacked في 22 يناير، كان المتوقع أن تكشف عن سلسلة Galaxy S25. حيث عرض الملصق أربعة أجهزة، وتداولت الشائعات والتكهنات أننا سنرى أربعة هواتف جديدة هي: Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra وGalaxy S25 Slim الجديد كليًا.

ظهرت اليوم شائعة جديدة من الصين على منصة Weibo تؤكد انه سيتم تأجيل إصدار الهاتف Galaxy S25 Slim إلى مايو، الرسالة جاءت غامضة ولم تقدم أي توضحيات، أم إذا كان السوق الصيني هو المعني بهذا التأجيل أم عموماً. بالطبع لا يوجد تأكيد أو نفي لصحة الشائعة وربما قد لا تكون صحيحة على الإطلاق.

من المتوقع أن يبلغ سُمك الهاتف الجديد 6.5 مم فقط ولكنه سيكون جهازًا كبيرًا، يقع في مكان ما بين Plus وUltra من حيث الحجم. سيحتوي على لوحة AMOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة تزيد عن 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

كون الهاتف نحيفًا يعني أنه من المحتمل أن يأتي مع بطارية جديدة من السيليكون والكربون، وهي أخف وزنًا ولكنها تتمتع بسعة كبيرة إلى حد ما – ربما حوالي 5000 مللي أمبير في الساعة.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن تأجيل سامسونج لإصدار Slim، وهو ما سيتضح يوم الأربعاء المقبل عندما نتعرف على المزيد في الحدث.

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