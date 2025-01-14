تكنولوجيا: آبل تتصدر قائمة شحنات الهواتف الذكية العالمية في الربع الرابع لعام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقاً لتحليلات canalys فقد شهد سوق الهواتف الذكية المجمع ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 وارتفع بنسبة 7% على أساس سنوي مع شحن ما يقدر بـ 1.22 مليار هاتف ذكي في عام 2024. وتم شحن ما يقدر بـ 330 مليون هاتف في الربع الرابع فقط، مع تصدر آبل جميع العلامات التجارية بحصة سوقية تبلغ 23%.

وعززت آبل موقعها الريادي بفضل النمو في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والهند. كما احتلت سامسونج المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 16% في الربع الرابع، بينما ارتقت شاومي إلى المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 13%.

وجاءت شركة Transsion Holdings، التي تضم علامات تجارية مثل Infinix و Tecno و itel، إلى المركز الرابع بينما أكملت vivo المراكز الخمسة الأولى، حيث تشاركت الشركيتين بحصة سوقية تقدر بـ 8%.

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