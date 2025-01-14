تكنولوجيا: ساعة Watch X2 من أوبو ستأتي بإمكانية قياس ضغط الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أوبو لإطلاق ساعة Watch X2 قريبًا حيث كشف Zhou Yibao مدير المنتجات في أوبو، أن إحدى الميزات الجديدة الرئيسية للساعات القادمة ستكون جهاز قياس ضغط الدم.

تم عرض الساعة الذكية ووظيفتها الجديدة في صورة حية حيث ظهرت الساعة تحتوي على شاشة مستديرة وزرين على الجانب الأيمن. والمحتمل انها ستكون متاحة في فبراير، عندما سيتم إصدار Oppo Find N5 أيضًا باعتباره “أنحف هاتف قابل للطي في العالم”.

ستكون هذه أول أجهزة أوبو القابلة للارتداء التي يمكنها مراقبة ضغط الدم. ومع ذلك، قامت الشركة الشقيقة OnePlus بالفعل بدمج هذه الميزة في Watch 2. وبذلك، ستنضم أوبو إلى شركات سامسونج وهواوي وجوجل (وفيتبيت) وجارمين، وكلها تقدم منتجات مماثلة.

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