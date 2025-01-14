شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله: السعيد الأهم فى الزمالك.. وقعدت يوم بالشارع للانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الله نجم الزمالك والأهلى والإسماعيلى السابق، أن عبد الله السعيد حاليا هو اللاعب الأهم فى الزمالك، ورجع تانى لما انتقل للزمالك.

وقال محمد عبد الله، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "قضيت يوما كاملا فى الشارع من أجل الانتقال إلى الأهلى بعدما توقفت المفاوضات مع الإسماعيلى واستحالة الاستمرار لما حدث".

وأضاف: "انتقلت إلى تركيا بحثا عن اللعب بعد الجلوس احتياطيا ولا توجد لى فرصة فى الأهلى، ثم العودة للزمالك، واللعب للأهلى والزمالك مختلف عن أى نادٍ آخر، عبد الله السعيد رجع تانى لما انتقل إلى الزمالك، مهما تعمل خارج الأهلى والزمالك أنت لاعب عادى، لكن لما تلعب للقطبين الجمهور بتعطيك دافع كبير جدا".

واختتم: "إمام عاشور أفضل لاعب فى الأهلى ونفسى يرجع نسخة الزمالك مع الأهلى هيكون فى مكان تانى، وعبد الله السعيد الأفضل الزمالك فى الوقت الحالى".