النشرة: اشكال فردي تخلله اطلاق نار وقذائف في منطقة حوش السيد علي ليلا

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، بأن "ماحصل في منطقة حوش السيد علي من اطلاق نار وقذائف ليلا، هي بسبب اشكال فردي وليس مع "هئية تحرير الشام"، موضحا أن "لا صحة عن توجه عشائر الهرمل الي بلدة المصرية".

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