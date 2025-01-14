شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى البحرين 14-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 14-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.475 ريال، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى البحرين كالتالى:

عيار 24 32.475 دينار

عيار 22 29.775 دينار

عيار 21 28.425 دينار

عيار 18 24.350 دينار

عيار 14 18.950 دينار

عيار 12 16.225 دينار

الاونصة 1010.050 دينار

الجنيه الذهب 227.325 دينار

الأونصة بالدولار 2686.29 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكى وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذى من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.