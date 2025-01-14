شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى البحرين 14-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 14 يناير 2025 06:00 م
ننشر أسعار الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 14-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.475 ريال، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى البحرين كالتالى:
عيار 24 32.475 دينار
عيار 22 29.775 دينار
عيار 21 28.425 دينار
عيار 18 24.350 دينار
عيار 14 18.950 دينار
عيار 12 16.225 دينار
الاونصة 1010.050 دينار
الجنيه الذهب 227.325 دينار
الأونصة بالدولار 2686.29 دولار
وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكى وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذى من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
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