رالي دكار: المرحلة التاسعة للعطية والصدارة للراجحي

الرياص - اسماء السيد - حرد : فاز القطري ناصر العطية بالمرحلة التاسعة من رالي دكار 2025 الصحراوي في السعودية الثلاثاء، في حين انتزع السعودي يزيد الراجحي صدارة الترتيب العام عن فئة السيارات، كما كان الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس الأسرع بالمرحلة عن فئة الدراجات النارية.

وبعد أن هيمن على الترتيب العام منذ المرحلة الثانية، تنازل الجنوب أفريقي هنك لاتيغان عن عرشه لمصلحة منافسه الأبرز في النسخة الحالية الراجحي في المرحلة التي أقيمت بين الرياض وحرد، حيث بات الاخير يتصدر الترتيب العام بفارق 7 دقائق و9 ثوان عن لاتيغان.

وقال لاتيغان "من الواضح أن هذا لم يكن أفضل يوم لنا. لقد ارتكبنا أخطاء، خصوصا في البداية، وخسرنا الكثير من الوقت اليوم. لقد كان الأمر مخيبا للآمال بعض الشيء".

بدوره، أنهى العطية الذي يتأخر 25 دقيقة عن صدارة الترتيب العام، المرحلة الخاصة التي امتدت على مسافة 357 كلم بتوقيت بلغ ساعتين و52 دقيقة و59 ثانية، ليحتفظ بآماله في الفوز باللقب السادس في دكار الجمعة في الشبيطة.

وصرح العطية بعد المرحلة "كان يومًا جيدًا للغاية، وأنا سعيد بالفوز بهذه المرحلة. يتبقى ثلاثة أيام، وعلينا حقًا التركيز، فكل شيء مفتوح".

وتقدم العطية بفارق دقيقتين و47 ثانية عن البلجيكي غيوم دو ميفيوس (ميني)، وبفارق ثلاث دقائق و12 ثانية عن الراجحي (أوفردرايف).

وقال الراجحي "أنا سعيد للغاية، لقد قمنا بعمل جيد، وكانت خطتنا اليوم الهجوم للقتال من أجل الفوز".

ثنائية لبينافيديس

وبعد أن تعيّن عليه استهلال المرحلة عقب فوزه بالمرحلة الثامنة في اليوم السابق، احتل لاتيغان المركز الحادي عشر في المرحلة متأخراً بفارق 16 دقيقة وثانيتين.

ويحتل السويدي ماتياس إكستروم (فورد) المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت بفارق 24 دقيقة و50 ثانية عن الصدارة، ومتقدما عن العطية بفارق أقل من دقيقة واحدة.

وفي الدراجات النارية، حقق الأرجنتيني بينافيديس (كيه تي إم) الثنائية بفوزه الثاني على التوالي بمرحلة خاصة.

وأنهى المرحلة متقدما بفارق دقيقة و54 ثانية عن الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا).

وجاء الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي إم) ثالثا في اليوم بفارق 3 دقائق و4 ثوان، ليحافظ على صدارة الترتيب العام المؤقت ويوسع الفارق مع وصيفه الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 14 دقيقة و45 ثانية.

وبعدما كان أول من شق طريق المرحلة عقب فوزه بالمرحلة الثامنة، تمكن بينافيديس من الهيمنة على كامل مسافة المرحلة التي انهاها بزمن 3 ساعات و15 دقيقة و38 ثانية.

وهذا الفوز الخامس للدراج الارجنتيني البالغ 29 عاما بإحدى مراحل رالي دكار في مسيرته، علما انه يحتل حاليا المركز الرابع في الترتيب العام.

وقال فان بيفيرين عقب نهاية المرحلة "كانت مرحلة صعبة للغاية، أقل أحداثًا من الأمس (الاثنين) ولكنها لا تزال معقدة من حيث الملاحة. لم تكن مرحلة انتقالية، في الواقع، كان عليّ القيام بثلاث أو أربع دورات دائرية".

وفي بداية اليوم، تعرض شارينا لسقوط خطير لكنه تعافى منه سريعا وانهى المرحلة في المركز السابع، بفارق 6 دقائق و46 ثانية عن بينافيديس.

الترتيب العام لفئة السيارات

1 السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) 45:06:24 ساعة

2 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 7:09 دقيقة

3 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 24:50 د

4 القطري ناصر العطية (داسيا) بفارق 25:21 د

5 الأميركي ميتشل غوثري (فورد) بفارق 56:28 د

الترتيب العام لفئة الدراجات النارية

1 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) 47:45:34 ساعة

2 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 14:45 دقيقة

3 الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) بفارق 20:21 د

4 الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) بفارق 27:44 د