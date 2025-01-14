العبسي استقبل وفدا من "الكتائب": للاستفادة من الفرصة المتاحة امام لبنان لاعادة الحياة السياسية والاقتصادية الى مسارها الطبيعي

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة ،وفدا من حزب الكتائب اللبنانية برئاسة الدكتور الان حكيم ضم اعضاء المكتب السياسي : السيدة زينة حبيقة والدكتور طوني الحاج والمحامي جورج اسطفان والسيد مارون عساف .

واشار حكيم بعد اللقاء الى ان "الوفد نقل لصاحب الغبطة تحيات ومعايدة رئس الحزب والاعضاء والتمنيات بعودة الحياة الى طبيعتها. وكانت جولة افق تمحورت حول المستجدات السياسية في ضوء انتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليف القاضي سلام بتشكيل حكومة جديدة ".

بدوره، شدد العبسي على" ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة امام لبنان لاعادة الحياة السياسية والاقتصادية الى مسارها الطبيعي بعيدا من التشنجات" .