"لقاء جمعيات المودعين": نطالب عون وسلام باستحداث وزارة لحقوق الإنسان

طالب "لقاء جمعيات المودعين" في لبنان في بيان، "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام باستحداث وزارة لحقوق الإنسان تكون معنية أساسا بحقوق المودعين، وتعمل على تكريس حقوق المواطن الإنسانية، وإعادة الودائع كاملة إلى أصحابها مع الفوائد والتعويضات عن كل عطل وضرر لحق بهم".
ودعا نواف سلام إلى "العمل مع الوزراء الجدد، وبقيادة الرئيس عون، إلى إصلاح النظامين السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد والمفسدين، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن إهدار المال العام والخاص، وإعادة الثقة بلبنان، وتوفير العدالة الاجتماعية".
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