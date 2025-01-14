أثارت الفنانة السودانية عشة الجبل, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو حديث. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالجبلية, وهي تغني في حفل خاص بطريقة مثيرة. حيث اتهمها المتابعون بــ(المياصة) خلال الغناء, وذلك بعد ترديدها مقطع من وصلة غنائية (الجزيرة نظفت أرحكم). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم ساخراً: (الغناء والتغنج دا استايلك الجديد) ورد عليه آخر: (الجبلية غناك بقى مياصة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تتغنج وتغني بطريقة مثيرة: (الجزيرة نظفت أرحكم) وساخرون: (الجبلية غناك بقى مياصة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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