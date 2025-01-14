بيان من قوات درع السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

*قوات درع السودان*

*تعميم صحفي*

إلى جماهير شعبنا الأبي ..

تابعنا في الآونة الأخيرة الرواج الكبير لقضية الكنابي في ولاية الجزيرة، تلك القضية التي تم استغلالها من ضعاف النفوس والغرف الإعلامية للمليشيا بغرض ضرب النسيج الاجتماعي في ولاية الجزيرة و صنع فجوة بين مكونات المنطقة.

ظلت الكنابي منذ قديم الزمان جزءا أصيلا من تكوين المجتمع في الولاية، لتُشَكِل هي، و كافة المكونات الأخرى أسمى معاني التعايش السلمي، فلم نسمع قبل اليوم بأي نزاعات أو خلافات بين مكونات الجزيرة على أساس جهوي أو قبلي ، حتى أتت المليشيات العابرة للحدود والدخيلة على الأرض، و عاثت في أرض الجزيرة فساداً اخلاقياً واجتماعياً، محاولةً هي و من يتبعها من جهات سياسية أخرى الاصطياد في الماء العكر وتدمير العقد الاجتماعي للمنطقة، ولكن هيهات…

أيها الشعب السوداني، و بعد أن قامت قواتكم الباسلة من قوات الشعب المسلحة بمعية درع السودان والقوات المشتركة و بقية قوات الاسناد، بتحرير ودمدني و ما حولها من قرى، و التقدم نحو تحرير كل شبر من ولاية الجزيرة و السودان كافة راجت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لجرائم بحق مواطنين سودانيين بتهمة الانتماء لمليشيا آل دقلو.

وعليه ندين بشدة هذه الانتهاكات و نشيد ببيان القوات المسلحة السودانية الواعد بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما نناشد الجهات العدلية والشرطية في المدن التي تم تحريرها بإنفاذ القانون بحزم وحماية كافة المواطنين و محاكمة المجرمين.

كما طالعنا بيان منسوب لحزب الأمة القومي ينسب إلينا جرائم بحق مواطنين في كمبو طيبة وعليه نوضح أنه اتهام عارٍ من الصحة ولا علاقة لقواتنا بهذه الجرائم، وأن قوات درع السودان، تلتزم بالقانون الدولي و الإنساني و أخلاقيات الحرب و ليس لها عداء مع أي جهة غير مليشيا آل دقلو، ونهيب بكافة القيادات المجتمعية أن تفوت الفرصة على المتربصين بالنسيج الاجتماعي و مؤججي الفتن و أن قوات درع السودان لن تثنيها الشائعات والاتهامات الجوفاء عن هدفها في تحرير كافة الأراضي السودانية من دنس مليشيا آل دقلو.

” وما النصر إلا من عند الله”

المكتب الإعلامي لقوات درع السودان

الثلاثاء 14 يناير 2025

#قوات_درع_السودان

#اكسح_امسح