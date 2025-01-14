شاهد بالصور.. استقبال حاشد للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة

حظي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، باستقبال حاشد في مطار بورتسودان يوم الثلاثاء، 14 يناير 2025، عقب عودته من جولة شملت عدة دول أفريقية. توافد الآلاف من المواطنين إلى المطار في حشد عفوي لتحية البرهان والاحتفاء بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة السودانية، خاصة تحرير مدينة ود مدني.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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