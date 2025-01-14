الخارجية .. قصف مليشيا الدعم السريع محطة توليد الكهرباء بسد مروي “جريمة حرب “

أدانت الخارجية السودانية، قصف الدعم السريع محطة توليد الكهرباء بسد مروي، كبرى محطات توليد الكهرباء في البلاد، عبر مسيرات انتحارية، مما أدى لقطع الإمداد الكهربائي عن أجزاء واسعة من البلاد.

وقالت في بيان “تعد هذه الجريمة فعلا إرهابيا صريحا وجريمة حرب مكتملة الأركان، تؤكد أن الدعم السريع تستهدف بالأساس تدمير الدولة الوطنية وبنياتها التحتية ومؤسساتها الخدمية والتعليمية والثقافية وذاكرتها التاريخية”.. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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