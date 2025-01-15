شكرا لقرائتكم خبر عن بمساحة 239.6كم2.. هيئة البترول تبرم 6 اتفاقيات للتوسع فى البحث والان مع تفاصيل الخبر

أبرمت الهيئة اتفاقيات خلال العام المالى 2023-2024 6 إتفاقيات البحث عن البترول والغاز للتوسع في البحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية في عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء، وذلك في ظل سياسة وزارة البترول لتنشيط حركة الإستثمار

وهذه الاتفاقيات بإجمالي مساحة حوالى 239.6كم 2وحفر 12 بئراً والحد الأدنى للإنفاق حوالى 11.8 مليون دولار) إضافة الى 2.7 مليون دولار منح توقيع وذلك وفقا لتقرير لقطاع البترول.

كما تم توقيع 14 عقداً لتنمية الحقول الشركات أباتشي و إيني ، كويت إنرجي، يونايتد إنرجي ثروة ، IPR ، أبكس، والشركة الوطنية (انبدكو).

وشهد العام المالى 2023-2024 تحقيق 67 كشفًا بترولياً جديداً بجميع مناطق جمهورية مصر العربية بواقع 53 كشفا للزيت الخام و14 كشفًا للغاز الطبيعي في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر المتوسط والدلتا ،ووفقا لتقرير لقطاع البترول فإن أكبر عدد من اكتشافات الزيت الخام والغازات تحقق فى منطقة الصحراء الغربية حيث بلغ عددها 54 كشفاً.

وأضاف التقرير، أن تلك الإكتشافات الجديدة أسفرت عن إضافة إحتياطيات جديدة حوالي 85 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات وحوالی 1178 بلیون قدم 3 من الغازات .