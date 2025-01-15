الصادق: غياب "حزبين" لا يعني فقدان التوازن الوطني وخطاب القسم يؤكد الانفتاح على كامل الشعب اللبناني

اشار النائب وضاح الصادق في حديث لقناة "الجديد"، الى أن "غياب "حزبين" لا يعني فقدان التوازن الوطني وخطاب القسم يؤكد الانفتاح على كامل الشعب اللبناني"، موضحا أن "لم تتدخل اي دولة في الانتخابات او الاستشارات ومن يقول ذلك فهو "يكذب".

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