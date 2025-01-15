ضاهر: الأفضل في هذه المرحلة أن تُشكَّل حكومة اختصاصيّين

اشار النائب ميشال ضاهر، الى أن "الأفضل في هذه المرحلة، أن تُشكَّل حكومة اختصاصيّين وأصحاب كفاءة لا يخرج فيها وزيرٌ من الجلسة ليسأل رئيس حزبه قبل أن يصوّت، ولا يمنح الأولويّة لحسابات زعيمه قبل مصلحة الوطن، ولا يحوّل وزارته إلى بابٍ للخدمات قبل الانتخابات. هذه فرصة للبلد، فلا تضيّعوها بالمحاصصة".

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