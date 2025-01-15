ميشال عون استقبل نواف رئيس الحكومة المكلف وعرض معه الأوضاع الراهنة والتحديّات التي تواجه لبنان

استقبل الرئيس السابق العماد ميشال عون رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام، وتمّ خلال اللقاء التداول في الأوضاع الراهنة والتحديّات التي تواجه لبنان.

وقد أشاد عون بكلمة سلام التي ألقاها في القصر الجمهوري إثر تكليفه برئاسة الحكومة، وأعرب عن تأييده لمضمونها، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لما فيه خير لبنان واللبنانيين.