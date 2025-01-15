"واللا": حماس تنجح بتجنيد مزيد من العناصر وتستخدم ضد الجيش الإسرائيلي وسائل لم يكن يعرفها

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر أمنية، بأنّ "الجيش الإسرائيلي لم يتلقَ تعليمات بتغيير أساليب القتال في غزة رغم تقدم المفاوضات".
وأوضحت المصادر، أنّ "هناك انقسامًا في المؤسسة الأمنية بشأن التنازلات التي قد تحصل عليها حماس في الصفقة"، كاشفة أنّ "حماس تنجح بتجنيد مزيد من العناصر وتستخدم ضد الجيش الإسرائيلي وسائل لم يكن يعرفها".
ويأتي ذلك في ظل تقارير تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
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