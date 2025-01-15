شكرا لقرائتكم خبر بهدف الارتقاء بخدمات الحجاج والمعتمرين.. اتفاقية تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة أشرقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار الجهود المستمرة لتطوير خدمات ضيوف الرحمن، وقّعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية اتفاقية تعاون مع شركة أشرقت، المتخصصة في تقديم خدمات الضيافة للحجاج، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الحلول المبتكرة في مجالي الرعاية الصحية والضيافة لزوار بيت الله الحرام، من خلال التعاون في عدة مجالات، منها: تطوير الخدمات الصحية المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الصحية المتعلقة بمواسم الحج والعمرة، وتوفير الدعم الطبي والتدريب للعاملين في المنظومة، وتنفيذ مبادرات للتوعية والتثقيف الصحي، وتعزيز الابتكار في مجالات الضيافة والرعاية الصحية.

من جانبه، أعرب الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن المجموعة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، بالتكامل مع خدمات الضيافة المتميزة التي تقدمها شركة أشرقت، لتحقيق تجربة متكاملة للحجاج والمعتمرين.

مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.