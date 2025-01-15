شكرا لقرائتكم خبر عن مريم شريف: مش هاسيب الصيدلة وهحاول أوازن بينها وبين التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مريم شريف، بطلة فيلم "سنو وايت"، إنها سعيد بنجاح فيلم، وعن تحضيرها للشخصية، أكدت أنها تلقت ورش تمثيل مكثفة مع المخرجة تغريد أبو الحسن، كما علمتها كيفية قراءة الاسكريبت والتحضير.

وأوضحت مريم لـ"الخليج 365" أنها صيدلانية "بس مش هاسيب مهنتي وهحاول أوازن الاثنين مع بعض"، وأتمنى أعمالى القادمة تنال اعجابهم.

فيلم "سنو وايت" المصرى شارك فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، وهو الأول عالميًا الذى يقدم فتاة قصيرة القامة فى دور البطولة، ليعرض قصة حب تعيشها البطلة ويسلط الضوء على التحديات التى يواجهها قصار القامة فى الحياة اليومية. يعالج الفيلم قضية اجتماعية هامة فى المجتمعات العربية.

ونال الفيلم تقديرًا دوليًا واسعًا، حيث فاز فى 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وتم اختياره للمشاركة فى برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائى فى 2019.

تدور أحداث الفيلم حول "إيمان"، الشابة المصرية قصيرة القامة التى تسعى لتحقيق حلمها بالحب والزواج مثل أى فتاة أخرى، لكنها تواجه صعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التى تفرضها الثقافة المحيطة. فى سعيها لتحقيق هذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتعبّر عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفى الوقت نفسه، تكافح لمساعدة أختها فى إتمام زواجها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن، ويجمع بين الدراما الخفيفة والأسلوب الواقعي. تجسد مريم شريف دور إيمان، ويشاركها فى البطولة محمد ممدوح فى دور عماد، ومحمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، بالإضافة إلى ظهور مميز للفنان كريم فهمي.



مريم شريف



مريم شريف



مريم شريف



مريم شريف