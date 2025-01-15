شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام الدراسى على خط الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكة الحديد بمناسبة إجازة نصف العام، 4 أربعة قطارات روسى مكيفة إضافية على خط القاهرة السد العالى ما بين القاهرة والأقصر وأسوان والعكس وذلك للمساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية لمدينتى الأقصر وأسوان والعكس طبقا للمواعيد الآتية:

ـ اعتبارا من يوم 2025/1/22 يتم تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 2025/2/20 يقوم من القاهرة الساعة 22.40 يصل أسوان الساعة 11.50 كالجدول المرفق.

ـ اعتباراً من يوم 2025/1/23 يتم تشغيل قطار 1937 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 2025/2/21 يقوم من أسوان الساعة 18.00 يصل القاهرة الساعة 6.50 كالجدول المرفق.

ـ اعتباراً من ليلة 23/22 يناير 2025 يتم تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة 21/20 فبراير 2025 يقوم من القاهرة الساعة 00.35 يصل أسوان الساعة 12.30 كالجدول المرفق.

ـ اعتباراً من يوم 2025/1/23 يتم تشغيل قطار 1939 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حق يوم 2025/2/22 يقوم من أسوان الساعة 21.30 يصل القاهرة الساعة 10.25 قطار 1940 كالجدول المرفق.