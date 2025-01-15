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اقتران كوكبي الزهرة وزحل.. ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - تشهد سماء العالم والسعودية عند غروب الشمس يوم السبت 18 رجب 1446 هـ اقترانًا مميزًا بين كوكب الزهرة وزحل.

اقتران كوكبي الزهرة وزحل

وأفاد رئيس جمعية نور الفلك عيسى الغفيلي، أن الاقتران يحدث عندما تكون الأجرام السماوية قريبة من بعضها ظاهريًا، أي حسب رؤيتنا لها من على سطح الأرض، بينما في الواقع تفصل بينها مسافات كبيرة جدًا.

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وأشار إلى أن كوكبي الزهرة وزحل سيقتربان من بعضهما ظاهريًا بداية من مساء يوم الخميس ويصل الاقتران ذروته يوم السبت في الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة، حيث يستمر الاقتران في الأفق الغربي لمدة ثلاث ساعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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