شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كل 4 دقائق ونصف.. المترو يستعد لاستقبال جمهور مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

يقلل الخط الثالث للمترو، مدة الانتظار على الأرصفة مساء اليوم استعدادا لمباراة الأهلى والجونة المقرر إقامتها مساء اليوم فى استاد القاهرة فى السابعة مساءا، ضمن مباريات الدوري المصري.

وتستعد محطات الخط الثالث للمترو لاستقبال الجمهور، وخاصة محطة الاستاد - القريبة من استاد القاهرة، وذلك لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أنه ستوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور للوصول في أسرع وقت.

أما القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثاني سيكون 9 دقائق.

كما تستمر الشركة بنفس الاستعدادات لمباراة الزمالك وحرس الحدود، غدا الخميس المقرر اقامتها 4 مساءا وذلك في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.