شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع بطاطين وكراتين غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى الوصول بمبادرة صناع الدفا إلى شمال شرق مصر من خلال إطلاق قافلة مساعدات موسمية استهدفت توزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من مراكز محافظة شمال سيناء وكذا الأخوة الفلسطينيين الذين تستضيفهم المحافظة منذ بدء المعارك في قطاع غزة حيث تم تنفيذ قافلة صناع الدفا تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء واشرف اللواء عاصم عبدالغفار سعدون نائب المحافظ وتعاون كبير من مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

وأوضح اللواء عاصم عبدالغفار سعدون نائب محافظ شمال سيناء أن اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وجه بتذليل كل العقبات أمام مؤسسات المجتمع المدنى الجادة لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية فى أنحاء المحافظة وكذا الأخوة الفلسطينيين الذين تستضيفهم المحافظة معربا عن ترحيب المحافظة بالشراكة الفاعلة والمثمرة بين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد داعيا المؤسستين لتقديم مزيد من الدعم للأسر الاولى بالرعاية في الفترات القادمة.

من جانبه قال هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير على حرص المؤسسة على تقديم الدعم لكل مصري فى كل شبر على ارض مصر معربا عن امتنان صناع الخير لمحافظ شمال سيناء ونائبه أن صناع الخير ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية ، موضحاً أن مبادرة صناع الدفا تطلقها المؤسسة للعام الخامس على التوالي وتم التوسع لتشمل بجانب توزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية علي غير القادرين.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة «صناع الدفا» تعكس استراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهري يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

واكد الدكتور محمد عبدالجليل نائب الرئيس التنفيذي لصناع الخير ان تنفيذ مبادرة صناع الدفا من صناع الخير والمصرف المتحد فى شمال سيناء استهدف توزيع كراتين المواد الغذائية وبطاطين الشتاء عالية الجودة على الاسر الاولى بالرعاية والاخوة الفلسطينيين ضيوف المحافظة فى عدد كبير من القرى والتجمعات البدوية والصحراوية فى الشيخ زويد وتوابعها ابو زرعى وفى مناطق فى رفح منها الجورة ونجع شبانة وعلى الأشقاء الفلسطينيين الذين تستضيفهم المحافظة بنادي نجمة سيناء بالعريش ومناطق نخل والحسنة.