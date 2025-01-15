يعقوب: لبنان لا يمكن أن يعيش دون الوحدة الوطنية لان الواقعية من أهم المبادئ السياسية

سأل رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، قائلا "هل عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمجازر والدمار في غزة هو نصر لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وهزيمة لحماس؟"، لافتا الى أن "اخيرا ستتوقف الحرب على غزة دون تحرير الاسرى الاسرائيليين بالقوة إنما بالتبادل ولم يقض على حماس، ولم تتوقف هجمات أنصار الله على إسرائيل ولا الحصار البحري بالقوة قبل وقف حرب غزة"، معتبرا أن "التوقف الوحيد في جبهات الإسناد قبل حرب غزة هو من لبنان".

واضاف "هل ان من نتائج هذا التوقف هو هذا الانكشاف الامني للبنان والعربدة الاسرائيلية والتدمير خلال 60 يوم وهذا الواقع السياسي الداخلي وصولا لسابقة عدم تسمية اي نائب شيعي لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟".

ودعا يعقوب "القوى السياسية للهدوء والتروي وعدم كسر الشراكة الوطنية، لان لبنان لا يمكن أن يعيش دون الوحدة الوطنية، لان الواقعية من أهم المبادئ السياسية".