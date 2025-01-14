والي الخرطوم يصدر بياناً هنأ بانتصارات معركة الكرامة ويطالب بالالتزام بحالة الطوارئ بعدم اطلاق الرصاص حفاظاً على حياة المواطنين

أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه بيانا هنأ فيه المواطنين بانتصارات معركة الكرامة وقال إن هذه الانتصارات ستتواصل وسط أفراح المواطنيين الذين يتشوقون للنصر الكامل وهزيمة المليشيا المتمردة ونهاية ممارستها الإرهابية ضد المواطن الأعزل تقتيلا ونهبا وتشريد واغتصابا.

وقال والي الخرطوم أن احتفالات النصر أصبح يصاحبها إطلاق نار كثيف وعشوائي مما يعرض حياة المواطنين للخطر كما إن هناك شائعات عن انتصارات لم تتحقق بعد وهذه الشائعات وراءها أغراض وأهداف معلومة ومرصودة لا تفوت على فطنة المتابع لمجريات الأحداث وهدفها خلق نوعا من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وطالب الوالي المواطنين بتلقي انتصارات معركة الكرامة من المصادر الرسمية. وطالب الوالي على حملة السلاح من النظاميين والمواطنين الإلتزام بحالة الطوارئ المعلنة بالولاية وأمر الطوارئ الذي يحظر إطلاق النار في كل المناسبات وإن إي مخالفة لهذه الأمر ستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في أمر الطوارئ.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم