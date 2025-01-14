شكرا لقرائتكم خبر عن قروض السيارات فى البنك الأهلى وبنك مصر.. اعرف التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

تعد قروض السيارات أحد البدائل التمويلية لشراء السيارات الجديدة، ويقدم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر قروض تناسب شرائح العملاء فى 2025.

ويصل حجم التمويل فى البنك الأهلى المصرى إلى 3 ملايين جنيه للموظفين ولأصحاب الأعمال/المهن الحرة، حيث يصل التمويل إلى 100% من سعر السيارة.

وتتراوح فترات السداد من عام حتى 7 أعوام، وتوجد برامج خاصة لموظفي الشركات بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه، وحد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 5,000 جنيه وبدون مصاريف استعلام ائتمانى وبدون مصاريف فتح حساب.

المستندات المطلوبة لـ قرض السيارة من البنك الأهلى المصرى

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق (وفقاً والسياسة المعتمدة).

شروط قرض السيارة من البنك الأهلى المصرى

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وعمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و 3.5%أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

وغرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

وتعد قروض السيارات أحد أهم المنتجات البنكية والبدائل التمويلية لشراء السيارات الجديدة ويقدم بنك مصر برامج تمويل لشراء السيارة.

يمنح قرض السيارة من خلال برامج التمويل الآتية:

برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

الموظفين بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

شروط قرض السيارة من بنك مصر

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

الحد الأقصى للقرض 6 مليون جنيه

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهر

المستندات المطلوبة لـ قرض السيارة من بنك مصر

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز-كهرباء – مياه – تليفون (

عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهرى

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجارى

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر

مميزات إضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض

يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة

بدون تأمين وحظر بيع على السيارة بشروط محددة

تمويل السيارات المستعملة بشروط محددة