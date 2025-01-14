شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء العراقى: تحرّكنا مجددا لضم كهربا من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال أحمد سعيد المتحدث الإعلامي لنادي الزوراء العراقي، إن النادي العراقي تحرك مجددًا لضم اللاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف المتحدث الإعلامي لنادي الزوراء العراقي، في تصريحات تليفزيونية: "تحرّكنا مجدداً لضم كهربا بالتواصل مع وكيل أعماله".

وتابع: "ننتظر رد الوكيل على عرضنا الجديد وخلال اليومين القادمين تتضح الأمور".

واختتم: "كهربا لاعب كبير وبكل تأكيد نسعى لضمه من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لذلك عدنا بعرض جديد لضمه".