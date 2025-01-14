ناديا عون زارت اللبنانية الأولى في القصر بعبدا مهنئة ومتمنية لها التوفيق بمسؤولياتها

استقبلت اللّبنانيّة الأولى نعمت عون، في قصر بعبدا، قرينة رئيس الجموريّة السّابق ميشال عون، ناديا الشامي عون، الّتي قدّمت لها التّهاني لمناسبة انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة، متمنّيةً لها "التّوفيق في مسؤوليّاتها كسيّدة أولى، لاسيّما في المجالات الاجتماعيّة والإنسانيّة والصّحيّة".

وعبّرت نعمت عون عن شكرها لناديا عون على زيارتها، وتداولت معها في الشّؤون العامّة.