استقبلت اللّبنانيّة الأولى نعمت عون، في قصر بعبدا، قرينة رئيس الجموريّة السّابق ميشال عون، ناديا الشامي عون، الّتي قدّمت لها التّهاني لمناسبة انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة، متمنّيةً لها "التّوفيق في مسؤوليّاتها كسيّدة أولى، لاسيّما في المجالات الاجتماعيّة والإنسانيّة والصّحيّة".
وعبّرت نعمت عون عن شكرها لناديا عون على زيارتها، وتداولت معها في الشّؤون العامّة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناديا عون زارت اللبنانية الأولى في القصر بعبدا مهنئة ومتمنية لها التوفيق بمسؤولياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.