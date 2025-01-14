ميقاتي التقى بو حبيب وكلاس والسفيرة الأميركية نوهت بجهوده متمنيةً للبنان التوفيق والاستقرار

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، سفيرة الولايات المتّحدة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون، وجرى عرض للأوضاع الرّاهنة.

وفي خلال اللّقاء، أشادت السّفيرة بـ"جهود ميقاتي خلال تولّيه رئاسة الحكومة، وبالتّعاون القائم معه"، متمنّيةً للبنان "التّوفيق والازدهار والاستقرار".

واستقبل أيضًا وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وعرض مغه الاوضاع الراهنة.

كما التقى ميقاتي وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، الّذي أوضح "أنّني عرضت مع ميقاتي شؤون الوزارة، وشكرته على الثّقة الغالية الّتي منحني إيّاها، ودعمه لي في خلال فترة ولاية هذه الحكومة الّتي تحمّلت مسؤوليّةً وطنيّةً في أدقّ مرحلة".

واعتبر أنّ "ما قدّمه ميقاتي من تضحيات، هو جهد مقدَّر وطنيًّا ومشهود له في المحافل الدّوليّة"، متمنّيًا "كلّ التّوفيق للرّئيس المكلّف، وأن تكون إنطلاقة العهد واعدةً وتعبّر عن آمال جميع اللّبنانيّين".