شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط مشيدا بجوزيف عون: لبنان يحتاج تشكيلة وزارية تستجيب لآمال المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن سعادته بلقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون، مؤكدا أنه يكن له احتراما كبيرا.

وأضاف أبو الغيط على حسابه بموقع إكس، أن الأمور ستتحرك إيجابياً للأمام خلال الفترة القادمة، مشددا على أن لبنان يحتاج إلى الكثير، وسيتطلب الأمر الإسراع بتشكيلة وزارية تستجيب لآمال اللبنانيين.