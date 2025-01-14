شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تستعرض جهودها لتأمين ضيوف الرحمن بمؤتمر ومعرض الحج والان نبدء بالتفاصيل

جناح وزارة الداخلية

تأمين الحرمين الشريفين

الدمام - شريف احمد - انطلقت يوم أمس الاثنين، مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج الذي تقيمه وزارة الحج والعمرة بنسخته الرابعة تحت شعار "الطريق إلى النسك"، ويستمر حتى (16) يناير 2025.يهدف المعرض إلى التعريف بجهودها ومبادراتها في خدمة ضيوف الرحمن، والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية في إدارة الحشود والمشاعر المقدسة، وذلك في جدة سوبردوم بمحافظة جدة.ويتناول جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج، حملة "لا حج بلا تصريح" التي تهدف إلى التوعية بأنظمة الحج وعدم مخالفتها، والحد من الحج غير النظامي، عبر إلزام الحجاج باستخراج تصاريح رسمية، لتحسين جودة الخدمات، ودعم الجهود الأمنية والتنظيمية، وتوفير تجربة حج آمنة لضيوف الرحمن.ومبادرة "طريق مكة” لتسهيل رحلة الحجاج من بلدانهم، ما يعكس التزام المملكة بتقديم خدمات متطورة وذكية لضيوف الرحمن.وتستعرض الوزارة لزوّار الجناح، جهودها في تأمين الحرمين الشريفين، واستقبال الحجاج عبر المنافذ البرية والبحرية، والبوابات الإلكترونية لتسريع إجراءات الحجاج، ومنصتي “بصير” و”سواهر”، والمنظومة الأمنية لقراءة تصاريح الحج، والطائرات دون طيار والمنصة الذكية لمراقبة المشاعر المقدسة، وتراخيص إسكان الحجاج، والتعريف بخدمات المركز الوطني للعمليات الأمنية، والكبسولة الصحية.وتقدم إمارة منطقة مكة المكرمة - ضمن جناح الوزارة - عروضًا مرئية عن حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”، لتعزيز الوعي والالتزام بالأنظمة، بينما سيحظى زوار إمارة منطقة المدينة المنورة بالتعرف إلى مبادراتها وخدماتها المميزة لضيوف الرحمن، من الحجاج والمعتمرين.