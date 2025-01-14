شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الفرنسى: ضبط 47 طنًا من الكوكايين في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الإثنين، أن الأجهزة الفرنسية المختصة بمكافحة المخدرات ضبطت نحو 47 طنًا من الكوكايين في البلاد خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024.

ووصف ريتايو -خلال مؤتمر صحفي عُقد أثناء زيارته لمدينة "لو هافر" شمال غربي فرنسا- هذا الرقم بأنه "قياسي"، مقارنةً بالعام السابق عليه الذي تم خلاله ضبط 23 طنًا، كما أنه يُعَد 10 أضعاف الكمية التي تم ضبطها خلال 10 سنوات، قائلًا إن مكافحة الجريمة المنظمة هي معركة وطنية تشبه مكافحة الإرهاب.