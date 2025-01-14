شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تحذر من ممارسة الإبادة والتهجير بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر التحريض الإسرائيلي لنقل الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية تمهيداً لضمها، عبر الدعوات لتكريس الاحتلال أو توسيع المستعمرات واستقطاب المزيد من المستعمرين إليها، كما قال وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.



وحذرت الوزارة - في بيان صدر، اليوم الاثنين، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - من التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تحرّض على تعميق استباحة الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مطالبة الدول كافة ومجلس الأمن الدولي بلجم التغول الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وذكرت أنها ترى أن نتنياهو يتعمد الحفاظ على ائتلافه عبر امتيازات يقدمها لشركائه في اليمين المتطرف على حساب الضفة، وأرضها، ومواطنيها، ومصالحهم، وحقوقهم، واستخدام دوامة العنف كأداة سياسية للبقاء في الحكم وإطالة أمد الائتلاف، على حساب تحقيق التهدئة والحل السياسي للصراع بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها.