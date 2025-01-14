وجّه النائب السابق نبيل نقولا، نداء، الى الإخوة في "حزب الله"، قائلاً "القاضي نواف سلام من الأشخاص الذين حكموا في المحكمة الدولية على نتانياهو بسبب جرائمه في غزة ولبنان وأنتم ساندتم الفلسطينين في حربهم ضد إسرائيل".
وسأل نقولا "كيف تعتبرون تسميته تناقض العيش المشترك والدستور اللبناني ينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ولم يتكلم عن المذهبيه داخل كل طائفة؟"، مضيفاً أن "الدولة ليست شركة مساهمة وثلثي اعضاء المجلس ليسوا جميعهم من طائفة واحدة".
ولفت الى أن "المجلس النيابي سيد نفسه وصوّت لنواف سلام، لماذا تريدون أن تصادروا رأي ثلثي اعضاء المجلس واعتباره إقصاء؟ يجب أن ننتهي من المحاصصة التي قضت على الوطن والإقتصاد".
وقال "مع إحترامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الا تعتبرون بأنه مشارك في إفلاس البلد؟ إن الدعوة المقامة من القاضية غادة عون ما زالت في أدراج قصر العدل".
وتابع نقولا "نصيحتي لكم عودوا إلى أهلكم وأبناء وطنكم ولنبني لبنان الجديد القائم على المساواة والكفاءة ولنعطي فرصة للطبقة الجديدة علها تنقذ الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا لـ"حزب الله": يجب أن ننتهي من المحاصصة التي قضت على الوطن والإقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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