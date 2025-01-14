خارجية بريطانيا: نتطلع للعمل مع نواف سلام ودعم الإصلاحات لتحقيق الاستقرار في لبنان

هنأ وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية هاميش فالكون، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بـ"مناسبة تعيينه كرئيس وزراء لبنان المكلف"، آملاً أن "يتبع ذلك تشكيل سريع لحكومة جديدة". ولفت فالكون، الى أنني "أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء المكلف نواف سلام ودعم الإصلاحات لتحقيق الاستقرار في لبنان".

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