أوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، أنّ "إسرائيل مستعدة أن تدفع ثمنًا ولو كان باهظًا من أجل إعادة الأسرى".
ولفت إلى أنّ "أمر الصفقة لم يحسم بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل مستعدة أن تدفع ثمنًا ولو كان باهظًا من أجل إعادة الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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