المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل مستعدة أن تدفع ثمنًا ولو كان باهظًا من أجل إعادة الأسرى

أوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، أنّ "إسرائيل مستعدة أن تدفع ثمنًا ولو كان باهظًا من أجل إعادة الأسرى".

ولفت إلى أنّ "أمر الصفقة لم يحسم بعد".