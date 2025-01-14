قرار لوزير المالية بتمديد مهل بالنسبة لأمانات السجل العقاري

أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قرارًا مدّد بموحبه المهل الواردة في القرار رقم 1002/1 تاريخ 01/11/2024، وذلك لغاية 20/02/2025، بالنّسبة لأمانات السّجل العقاري في جبل لبنان، ولغاية 31/01/2025 بالنّسبة لباقي أمانات السّجل العقاري. وطلب من صاحب العلاقة "تسديد المبالغ المستحقّة عليه ضمن المهلة الواردة في المادّة الأولى أعلاه، على أن يتمّ إيداع الإيصالات الأمانات المعنيّة، وإتمام المستندات كافّة خلال مهلة شهر من تاريخ التّسديد".

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