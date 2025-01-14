الأب بوعبود: أكثر من 1700 طالب من مختلف المدارس والجامعات زاروا معرض الحرف والمهن الشبابية

اختتم المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة والاتحاد العربي للتطوع، معرض الحرف والمهن الشبابية بمشاركة واسعة من الجمعيات المحلية والدولية، إضافة إلى مشاركة قوى الامن الداخلي ومديرية امن الدولة والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني ودار الأيتام الإسلامية.

وقد وزعت الشهادات على المشاركين في المعرض بحضور مستشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع شربل قبلان ومدير المعهد الاب شربل بوعبود.

وقد القى الاب بوعبود كلمة شكر لكل المشاركين في المعرض و"الذين أغنوا المعرض بانتاجهم الفني والحرفي والعلمي بما يزيد عن الف فرصة مهنية وحرفية وتطوعية".

وقال الاب بوعبود إن "عدد الذين زاروا المعرض كان اكثر من 1700 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات"، وتمنى بوعبود للجميع التوفيق والنجاح"، مضيفًا "نتطلع مع هولاء الشباب الى عهد الرئيس العماد جوزاف عون"، متمنيا له التوفيق في مهامه ومصلين من اجل "أن يبقى لبنان رمزا للرسالة الانسانية والعيش المشترك تحت أفياء أرزه الشامخ".