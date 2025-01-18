joy awards 2025 بدء فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 07:23 مساءً - بدء منذ قليل فعاليات النسخة الخامسة لحفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards 2025، ، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد كبير من أهل الفن سواء من عالم السينما أو الدراما أو الموسيقيين إلى جانب أهل الرياضة وعدد آخر من المؤثرين العرب.

تكريم أبرز النجوم والأعمال

ومنذ أمس الجمعة ومع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت توافد عدد كبير من نجوم ونجمات الوطن العربي إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور فعاليات هذا الحفل سواء النجوم التي تتواجد أسمائهم في القوائم المرشحة للفوز بجوائز هذا الحفل، أو النجوم الآخرين الذين تم دعوتهم من قبل إدارة joy awards 2025 للحضور.

ولعل السمة البارزة للنجوم الذين يتنافسون على جوائز الحفل هي مشاركة محبيهم ومتابعيهم عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي لحظات استعدادتهم منهم من اكتفى بـ التقاط صور وآخرين طالبوا محبيهم بمساندتهم ودعمهم حتى يحالفهم الحظ في الفوز بالجوائز المرشحين لها.

View this post on Instagram A post shared by Joy Awards (@joyawards)



يمكنكم قراءة ...أبرزهم رزان جمال وقصي خولي.. لقطات مرحة وعفوية جمعت النجوم في طريقهم لحفل Joy Awards

قائمة المرشحون للجوائز

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة: هيجيلي موجوع، الجو، لماح، وين

- الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبد الوهاب

- الفنان المفضّل: الشامي، عايض، سيلاوي، تامر عاشور

- الصوت الجديد المفضل: خالد الصراف، توليت، وجدان سعيد، راكان آل ساعد

السينما:

- الفيلم المفضّل: جرس إنذار، رحلة 404، ولاد رزق 3: القاضية، شباب البومب

- الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد، ياسمين صبري، نور الغندور، خيرية أبو لبن

- الممثل المفضّل: أحمد عز، فيصل العيسى، هشام ماجد، صهيب قدس

المسلسلات الدرامية:

- المسلسل الخليجي المفضّل: متحف يدي، شباب البومب، ثانوية النسيم، زوجة واحدة لا تكفي

- المسلسل المصري المفضل: العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1، نعمه الأفوكادو

- مسلسل بلاد الشام المفضل: العميل، مدرسة الروابي للبنات، لعبة حب، ولاد بديعة

- الممثلة المفضّلة: إلهام علي، هدى حسين، نور علي، سلافه معمار

- الممثل المفضّل: عبد العزيز الشهري، أيمن زيدان، معتصم النهار، سامر اسماعيل

- الوجه الجديد المفضّل: العنود عبد الحكيم، محمد الحربي، نايف البحر، رسيل العتيبي

المخرجون:

- المخرج السينمائي المفضل: معتز التوني، طارق العريان، فاطمة البنوي، علي الكلثمي

- مخرج الأعمال الدرامية المفضل: محمد سامي، أحمد خالد موسى، علي العلي، رشا شربتجي

الرياضة:

- الرياضي المفضل : أحمد حسين، حسام عوار، سالم الدوسري، ياسين بونو

- الرياضية المفضّلة: دنيا أبو طالب، هنا جودة، هتان السيف، سماهر كردي

المؤثرون:

- المؤثر المفضل: أبو فلة، نايف حمدان، أسامة مروة، شونق بونق

- المؤثرة المفضلة: ضحى العريبي، كادي الجريسي، نارين بيوتي، سارة الورع



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».