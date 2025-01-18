شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار 50.31 للشراء فى البنك المركزي اليوم السبت 18-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الشبت 18-1-2025 ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

واستقر سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه مسجلا فى البنك المركزي 50.31 جنيه للشراء ،و 50.44 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.41 جنيه للشراء

50.50 جنيه للبيع