شكرا لقرائتكم خبر عن من صوت وصورة إلى صفحة بيضا.. حنان مطاوع متهمة في جريمة قتل والان مع تفاصيل الخبر

تعتمد الفنانة حنان مطاوع على الدراما الاجتماعية المشوقة مع وجود لغز غامض يتم البحث عن حلّه، وذلك خلال أحداث مسلسلها الجديد صفحة بيضا المقرر انطلاق عرضه غدًا الأحد 19 يناير على قناة ON، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعدما قدمت هذه النوعية في آخر أعمالها مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه في شهر أكتوبر من عام 2023.

ويشهد مسلسل صفحة بيضا مفارقة أيضًا ألا وهى أن حنان مطاوع تظهر بدور دكتورة جامعية يتم اتهامها في جريمة قتل غامضة وتهرب حتى تصل إلى الحقيقة، وذلك بعدما قدمت حنان شخصية سيدة تضطرها الظروف للعمل والانفاق على مزلها ولكن تحدث جريمة قتل غامضة يتم اتهامها فيها وفى نهاية الأحداث تظهر الحقيقة والكشف عن اللغز.

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، أيسل رمزى، أحمد ماجد، حسن العدل، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتتواجد حنان مطاوع مجدداً في منافسات الأوف سيزون بعدما حققت نجاحاً كبيراً بآخر مسلسلاتها "صوت وصورة" الذى تم عرضه في شهر أكتوبر 2023 وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما، حيث شهدت أحداث العمل تفاعل كبير من الجمهور بسبب الاعتماد على لغز جريمة قتل غامضة وتكون حنان مطاوع المتهمة الأولى حتى تنكشف الحقيقة.

مسلسل صوت وصورة شارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم.