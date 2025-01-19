شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف أبطال أفريقيا ويبدأ الاستعداد لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي التي أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبدأ الجهاز يستعد لمباراة فاركو في بطولة الدوري.

وطلب كولر من لاعبيه التركيز وإغلاق الملف الأفريقي لمواصلة الانتصارات المحلية التي كان أخرها الفوز على الجونة بثنائية نظيفة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.