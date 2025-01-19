شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استراتيجية نقابة الإعلاميين للسيطرة على فوضى السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، خلال الأيام الماضية استراتيجيتها الشاملة للسيطرة علي فوضي السوشيال ميديا التي تهدد الأمن الاجتماعي .

وتركز استراتيجية نقابة الإعلاميين على ثلاثة محاور جاءت كالآتى:

- إنشاء مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين.

- مكافحة المنشورات "الدوارة" على السوشيال ميديا.

- عقد جلسات دورية مع المؤثرين الهادفين على السوشيال ميديا.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الشائعات تهدف إلى خداع الرأى العام وتضليل الجمهور وتحفز المشاعر العامة السلبیة وتعمل على تأجيج الصراعات والفتن، وهو ما يشكل تهدیدات خطیرة للأمن والسلم العام.

وأوضح نقيب الإعلاميين، أن النقابة سوف تعقد دورات تأهيل ورفع كفاءة بما يتناسب مع التطورات الكبيرة، ودورات متخصصة لمعدي البرامج وكل من يرغب في تعلم تقصي الحقائق ومكافحة الشائعات، مع التركيز على الشراكة المجتمعية من خلال خدمة خاصة للمواطنين للتواصل المباشر والتأكد من أي خبر، مواجهة المنشورات الدورة التي تهدف إلى تكوين الوعي الزائف من خلال أخبار ومعلومات مغلوطة .

