وزير الإسكان: غلق إعلان "سكن لكل المصريين 5" مع انتهاء مهلة رفع المستندات

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني: بيع 762 ألف كراسة شروط.. و571 ألفا رفعوا مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني

مي عبد الحميد: بدء فرز مستندات المواطنين المتقدمين.. وإتاحة رفع المستندات خلال فترة التظلمات للمتخلفين عن التسجيل بالموقع الإلكتروني

استمرار سحب مقدمات جدية الحجز للراغبين في العدول عن التقديم.. و392 مواطنًا سحبوا مقدماتهم حتى الآن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق إعلان سكن لكل المصريين5 مع انتهاء مهلة رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إعلان سكن لكل المصريين5 شهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن، أي نحو 97% ممن سددوا مقدمات جدية الحجز قاموا برفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكترونى.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سوف يتاح التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة التظلمات، وذلك للمواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط ولم ينجحوا في التسجيل ورفع مستنداتهم خلال فترة الإعلان.

وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح سحب مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في العدول عن طلباتهم منذ يوم الأربعاء الماضي 15 يناير 2025، وذلك من مكاتب البريد المميكن، وبلغ عدد المواطنين الذين سحبوا مقدمات جدية الحجز 392 مواطنًا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه يجب على المواطنين الاحتفاظ بإيصال سحب مقدم جدية الحجز، حيث يتم إعطاء الأولوية بالإعلانات التالية للحاجزين بهذا الإعلان والمستردين لمبلغ جدية الحجز في المواعيد المقررة، وذلك شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم جدية الحجز في الإعلان، وفقًا لما ورد بكراسة الشروط.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم البدء في فرز ملفات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين5، تمهيدًا لإعلان موقف كل مواطن مسجل، على أن يتم فتح باب التظلمات بعد ذلك.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير المنطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يطبق نظام الأولويات، وذلك وفقًا لما ورد في كراسة الشروط، حيث يتم تطبيق نظام الأولويات في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها، وتكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول)، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.