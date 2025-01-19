شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 19-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغولالأحد، 19 يناير 2025 10:58 ص
يقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:
13.78جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.88جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.89جنيه للشراء.
13.83جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي
12.87جنيه للشراء.
13.87جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.87جنيه للشراء.
13.83جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.77جنيه للشراء.
13.83جنيه للبيع.
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