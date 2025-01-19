الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأحد 19-1-2025 فى البنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

سعر الريال القطرى اليوم الأحد 19-1-2025 فى البنوك المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 19-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول

الأحد، 19 يناير 2025 10:58 ص

يقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.78جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.88جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.89جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.87جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.87جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.77جنيه للشراء.

13.83جنيه للبيع.

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements