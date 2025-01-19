ابنة حسن نصر الله تتحدث بغضب عن وجود والدها على قيد الحياة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ردت زينب نصر الله، نجلة الأمين العام السابق لـ"حزب الله اللبناني" حسن نصر الله، على التشكيك في مقتل والدها جراء غارة إسرائيلية استهدفته مع آخرين في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

وفي كلمة ألقتها بمناسبة ذكرى وفاة السيدة زينب، أوضحت زينب حسن نصر الله أن والدها "لا يقبل بإنكاء شهادته"، مشيرة إلى أن "الموت في سبيل الله كان مطلبه وأمنيته، وهو يستحق أن تُختم حياته بالشهادة".

وأكدت زينب نصرالله أن أخلاق والدها ومحبته ومشاعره تجاه بيئته لا تسمح له بادعاء الموت ولو كان ذلك لدواع أمنية.

كما دعت الجميع إلى تجنب نشر الأقاويل والتساؤلات التي تشير إلى بقاء والدها على قيد الحياة، وكانت الأيام الماضية قد شهدت انتشار أنباء مفبركة وأخبار كاذبة تدعي أن نصرالله ما زال حيا، بالإضافة إلى بيانات مزورة تؤكد هذا الادعاء.