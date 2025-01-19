ستارمر لـ"بوليتيكو": أنا هنا للبقاء 10 سنوات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بعد 6 أشهر فقط من فوزه الساحق في تموز (يوليو)، تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لضربة شديدة في استطلاعات الرأي، وتعرض لضربة قاسية من الأسواق المالية، وواجه مطالبات من أغنى رجل في العالم بسجنه .

في الأسبوع الحالي، استبدل رئيس الوزراء البريطاني المعارك السياسية في وستمنستر بمنطقة حرب حقيقية، حيث وجد الإلهام في عزيمة الشعب الأوكراني ومضيفه الصامد، فولوديمير زيلينسكي.

في مقابلة حصرية مع بوليتيكو، نفى ستارمر التكهنات حول إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدًا بوضوح أن الانتخابات المقبلة لن تُعقد قبل منتصف عام 2029. وأعلن أنه ينوي الفوز بها ثم قضاء فترة ولاية ثانية كاملة.

وقال ستارمر وهو يجلس على طاولة لتناول العشاء في مطعم أوكراني تقليدي في كييف: "نحن الآن على بعد 4 سنوات ونصف من الانتخابات المقبلة. أذكر نفسي أنه قبل 4 سنوات ونصف، كان بوريس جونسون رئيسًا للوزراء بتقييمات عالية جدًا وكان معظم المعلقين يقولون إنه سيكون رئيسًا للوزراء لمدة 10 سنوات قادمة. لذلك أنا مؤمن بشدة باتخاذ كل خطوة كما تأتي، ومواجهة كل تحدٍ كما يأتي، والحفاظ على تركيزي على الأمد البعيد وعدم تشتيت انتباهي بالضوضاء".

وكانت هذه الأصوات صاخبة في بعض الأحيان خلال الأشهر الستة الأولى من حكم حزب العمال.

انقسامات وفضائح

شهدت بداية فوضوية حكومة ستارمر التي طغت عليها الانقسامات الداخلية، وفضيحة بشأن قراره قبول آلاف الجنيهات الاسترلينية من الهدايا المجانية، وميزانية لزيادة الضرائب التي أزعجت عالم الأعمال وأثرت على المتقاعدين بتكاليف أعلى.

في ظل تباطؤ الاقتصاد وتقلبات أسواق السندات، أظهر استطلاع للرأي هذا الأسبوع أن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة اليميني المتشدد بزعامة نايجل فاراج يتخلف بنقطة واحدة فقط عن حزب العمال. ويفكر بعض زملاء ستارمر بشكل خاص فيمن قد يحل محله إذا لم تتحسن التقييمات.

10 سنوات

يقول ستارمر إن حزب العمال يحتاج إلى 10 سنوات لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح. ولكن بالنظر إلى كل ما حدث، هل هو ملتزم شخصيًا بالخدمة لمدة فترتين كاملتين كرئيس للوزراء؟ أجاب: "نعم. نريد عقدًا من التجديد الوطني. لقد قلت دائمًا إن هذا سيستغرق وقتًا". "سنرى تغييرًا ملموسًا في الولاية الأولى لحكومة حزب العمال ولكننا نتحدث عن عقد من التجديد الوطني وأعتزم القيادة من المقدمة".

سيبلغ 71 عاماً

بحلول نهاية فترة الخمس سنوات الثانية في منصبه، سيكون ستارمر قد بلغ من العمر 71 عامًا. والنهج الذي اتبعه هو ووزيرة ماليته راشيل ريفز هو تحميل كل البؤس - زيادات الضرائب، وخفض الإنفاق - في بداية فترة وجودهما في السلطة. ويأملان أن يسامحهما الناخبون أو ينسوا عندما تأتي الانتخابات القادمة في النهاية ويتم الوفاء ببعض وعود حزب العمال.

ولكن هذه الخطة تعتمد على استعداد الناخبين للاهتمام بالتغييرات الصغيرة، والأهم من ذلك، التحلي بالصبر في انتظار أن تصبح الحياة أسهل بعض الشيء. ومن غير الواضح ما إذا كان الناخبون سوف يستجيبون لهذه الخطة.

اليمين المتطرف في صعود

وفي مختلف أنحاء أوروبا، تتزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة، في بلدان مثل النمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

ولكن مع تزايد حدة التوتر بينه وبين فاراج، هل يشعر ستارمر بالقلق من أن تكون المملكة المتحدة هي التالية؟ قال ستارمر: "نحن بحاجة إلى أن نكون على دراية بهذا التهديد. ولكن في النهاية فإن سياسة الإجابات السهلة ليست مناسبة لبلدنا لأن الإجابات السهلة لا تغير الأمور إلى الأفضل. كل ما يمكن لليمين الشعبوي أن يقدمه هو إجابات سهلة من المفترض أنها لا تتجسد في الواقع في شكل تغيير".

الفوز بالسلام

في أوكرانيا، يحاول ستارمر الإجابة على أحد أصعب الأسئلة التي تواجه الزعماء الغربيين: كيفية حل الحرب ضد روسيا، مع تهديد دونالد ترامب بقطع الدعم العسكري عن زيلينسكي.

خلال زيارته يوم الخميس، اختبر ستارمر كيف تكون الحياة تحت تهديد القصف الروسي. أرسلت قوات بوتن طائرة بدون طيار واحدة على الأقل فوق قصر زيلينسكي الرئاسي المزخرف في وسط المدينة، بينما كان الزعيمان يتحدثان بالداخل. أسقطت الدفاعات الجوية في كييف الطائرة بدون طيار على مسافة قصيرة وتسبب الحطام المتساقط في تدمير سيارة.

وواصل الثنائي مناقشتهما على الرغم من التهديد، ورفض ستارمر إضفاء طابع دراماتيكي على الحادثة بعد ذلك. وقال: "أعتقد أنه من المهم حقًا وضع هذا في سياقه: هذا ما يواجهه الشعب الأوكراني كل يوم وهذا هو الثمن الذي يدفعونه. إن صمودهم ملهم ومتواضع في الوقت نفسه، وبالتالي كان ذلك بمثابة نظرة ثاقبة صغيرة إلى تأثير العدوان الروسي على الشعب الأوكراني - وأنا أرى ذلك من خلال أعينهم".

وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس الوزراء أحد مراكز علاج الحروق الرئيسية في كييف وتحدث إلى جنود ومرضى مدنيين أصيبوا في الحرب. وكانت الندوب التي لحقت بهم مروعة، وفي بعض الحالات كانت الحروق تغطي أكثر من 60% من أجسادهم. وقال رئيس الوزراء: "لقد دهشت عندما تحدثت إليهم من مرونتهم وعزيمتهم وعزيمة الموظفين".

نشر قوات في الخارج "ليس سهلاً"

وقال إن بريطانيا سوف تلعب دوراً في تسوية ما بعد الحرب في أوكرانيا، وربما يشمل هذا الدور إرسال قوات لحفظ السلام. وبالنسبة لزعماء حزب العمال فإن احتمال نشر قوات مسلحة في الخارج محفوف بالصعوبات.

لا يزال إرث قرار توني بلير بالانضمام إلى الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 يشكل قضية قوية. ورغم أن مهمة حفظ السلام ستكون مهمة مختلفة تمامًا، فإن الفكرة ستفتح نقاشًا ضخمًا في المجال العام وفي البرلمان. في الوقت الحالي، لا يريد ستارمر النظر إلى المستقبل البعيد للنظر في ما إذا كان ينبغي للنواب الحصول على تصويت على أي مهمة من هذا القبيل.

ولكن من الواضح أن رئيس الوزراء ليس من النوع الذي يستسلم بسهولة. ففيما يتعلق بدور بريطانيا في تأمين السلام في أوكرانيا، كما هو الحال بالنسبة لمستقبله، يبدو أن ستارمر قد اتخذ قراره بالفعل: "سنقوم بدورنا كاملاً"، كما قال.

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مترجم عن "بوليتيكو - النسخة الأوروبية" - POLITICO.EU

