أن بي ايه: ميتشل يقود كافالييرز إلى استعادة توازنه وسلتيكس يسقط

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : قاد دونافان ميتشل فريقه كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 124 117 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، بتسجيله 36 نقطة، مساهما باستعادة التوازن وتحقيق الانتصار الثاني في آخر أربع مباريات.

ووصل متصدر المنطقة الشرقية إلى مينيابوليس بعد خسارته في مباراتين من آخر ثلاث مباريات، بما في ذلك هزيمة ساحقة على يد أوكلاهوما سيتي ثاندر 134 114 الخميس.

لكن بعد أن وجدوا أنفسهم متأخرين بفارق 11 نقطة في بداية الربع الأول السبت، استعاد الكافز عافيتهم وحققوا فوزا مقنعا، محققين فوزهم الـ35 مقابل ست خسارات منذ انطلاق الموسم.

أضاف غارلاند 29 نقطة، بما في ذلك خمس رميات ثلاثية من أصل 10 محاولات.

وتصدر أنتوني إدواردز قائمة هدافي تيمبروولفز بـ28 نقطة، بما في ذلك أربع رميات ثلاثية، بينما كان يوليوس راندل قريبا من تحقيق "تريبل دابل"، حيث أنهى المباراة بـ20 نقطة، 14 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

في بوسطن، سجل تراي يونغ 28 نقطة حيث فاز أتلانتا هوكس على مضيفه حامل اللقب بوسطن سلتيكس 119 115 بعد التمديد في مباراة مثيرة تبادل فيها الفريقان التقدم 17 مرة.

بدأ بوسطن المباراة بسلاسة وتقدم بفارق 12 نقطة مبكرا قبل أن يعود أتلانتا بشكل قوي، متفوقا على سلتيكس 31 15 في الربع الثاني لينهي الشوط الأول متقدما 52 48.

واستعاد بوسطن تفوقه بعد الشوط الثاني وتقدم بفارق 10 نقاط في الربع الأخير، لكن أتلانتا فرض وقتا إضافيا برميتين حرتين متأخرتين من يونغ في الثواني الأخيرة.

صمد دفاع أتلانتا بقوة في الوقت الإضافي، وأحبط هجوم بوسطن ليمنح هوكس فوزا لا يُنسى خارج أرضهم.

ورفع أتلانتا رصيده من الانتصارات إلى 22 مقابل 19 خسارة في المركز السادس ضمن المنطقة الشرقية، فيما بقي سلتيكس ثانيا بـ29 فوزا و13 خسارة.

وعلى الرغم من أن هذه هي الخسارة الثانية لبوسطن في ثلاث مباريات هذا الأسبوع، قال المدرب جو مازولا إنه يتطلع بشدة إلى تحدي إعادة حامل اللقب إلى المسار الصحيح.

وأضاف "لا يوجد خوف. أنا في الواقع أكثر حماسا في هذه المرحلة من الموسم مما كنت عليه في البداية".